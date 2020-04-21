東森購物今年EPS上看10元，公司三年前原規劃今年股票上市，公司董事長王令麟21日指出，公司今年有多項併購與擴充計畫，考慮股票上市會受到很多約束，影響企業靈活運作，例如併購案要有市場價格評估等，因此公司暫不考慮股票上市。

王令麟分析，市場變化太快，公司正積極推動從線上發展到線下，進行多元化發展，而上市公司受到的約束多，公司獲利良好也不缺錢，因此不急著辦理股票上市，像全聯就沒上市。

東森購物在2018年併購香港草莓網，2019年由東森集團出面併購自然美，今年主要投資標的設在東南亞，包括食品店鋪、生技醫美、寵物店等，越南、馬來西亞、柬埔寨、印尼等地都在洽詢，並已申請電商及直銷執照。另考量東南亞市場的消費者偏好日本美妝產品，公司計畫在日本沖繩設置工廠，生產東森自然美配方的相關美妝商品。

自然美在大陸的店今年受到疫情影響頗大，務前上海一天只准開店五小時，台灣的店也受到影響，王令麟為了讓十家直營店能夠持續營業，員工不需要休無薪價，農曆年後就提供五百個名額給女性績優員工與男性主管，每人每個月可以免費做三次SPA，連續五個月。王令麟笑說，他每個月約花三百萬讓員工免費做SPA，這些原來在其他美容連鎖做SPA的員工，現在都成了自然美的客戶，買的產品比他出的錢還多。

自然美在上海的奉賢廠今年10月即將完工，預計明年年中投產，總產能是現有工廠十倍，初期預計開一成多產能，也會爭取為同業代工。

東森集團的東森新聞原在2018年10月接下動物王國，2019年1月正式成立東森寵物雲（股）公司，透過展店及併購策略，目前已建立92家寵物店，成為全台最大線下寵物通路，預計明年內擴充到200家。

宅經濟發威，東森購物今年3月營收逾17億元，相較去年同期成 長23％，稅後盈餘年增117％，單月有效訂單量突破113萬件，與上個 月相比增加近9萬件，第1季EPS達2.4元，王令麟指出，未來生活消費習慣因為疫情加速改變，公司從線上到線下，滿則客戶多元化需求。

(工商 )