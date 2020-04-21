清水警方獲報後趕往現場，立即擺設交通錐協助交通宣導。（陳淑娥攝）

趙姓男子今天中午12點時，駕駛貨車行經台中市中清路9段與臨港路5段時，由於後車斗保險桿故障，造成車上玉米灑落滿道路，玉米延綿150公尺長，清水警方獲報後趕往現場，立即擺設交通錐協助交通宣導，以維護用路人安全，環保局也派員清理路面；警方表示，將依交通道路管理條例第30條開罰。

(中時 )