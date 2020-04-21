車斗保險桿故障 玉米灑滿地達150公尺 14:032020/04/21 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 趙姓男子駕駛貨車，由於後車斗保險桿故障，造成車上玉米灑落滿道路。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清水警方獲報後趕往現場，立即擺設交通錐協助交通宣導。（陳淑娥攝） 趙姓男子今天中午12點時，駕駛貨車行經台中市中清路9段與臨港路5段時，由於後車斗保險桿故障，造成車上玉米灑落滿道路，玉米延綿150公尺長，清水警方獲報後趕往現場，立即擺設交通錐協助交通宣導，以維護用路人安全，環保局也派員清理路面；警方表示，將依交通道路管理條例第30條開罰。 (中時 ) #玉米 #交通 #警方 #道路 #故障 也許您會感興趣 推薦閱讀 轉爐石鋪路 打造台版最強十字路 04:102020/04/17 產業特刊 截水溝道路拓寬 彰化縣府允採協議價購 04:102020/04/17 地方新聞 西拉雅國家風管處聯外道路 拚5月底完工 19:172020/04/17 生活 聯外道路改善地質 拚5月底完工 04:102020/04/18 地方新聞 丁噹生日收肉串禮預祝脫單 04:102020/04/18 娛樂新聞 費鴻泰與陳永德催北市府 加速完成地方道路拓寬 11:222020/04/18 生活 供電系統異常 花蓮4個交通號誌故障列車延遲已影響2千旅客 15:282020/04/18 社會 市議員批中市A1車禍死亡數攀升 交通局：持續改善 16:142020/04/18 社會 竹市公道三安置基地 完工 04:102020/04/20 地方新聞 外籍男誤闖快速道路 中市四分局警即刻救援 15:582020/04/20 社會 社會熱門新聞 高雄派出所中鏢！磐石艦確診官兵來報案 8警隔離 - 社會 - 旺報 確診海軍偷跑保養槍管？14日下船直衝楠梓摩鐵5小時 - 社會 黃偉哲驚爆 到過台南敦睦艦隊染疫官兵 女友傳確診 - 社會 桃園無照小吃店偷營業 警突襲當場抓包 - 社會 海軍禁慾下船「槍砲保養」？女友們恐成重災區 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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