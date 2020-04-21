海軍磐石艦上爆出24名官兵確診，目前仍未找到感染源，而官兵是否出入特種行業場所也引發討論。對此，自由作家洛杉基建議，應重啟「831」服務為軍方把關。

敦睦艦隊從帛琉返航後，爆發感染新冠肺炎，疫情中心緊急召回7百多人進行篩檢、隔離，目前仍進行疫調釐清感染源。至於官兵是否接觸過特種行業，引發外界關注。

洛杉基在臉書表示，過去金馬前線設有「831」，就是軍方經營的特約茶室，是非常有遠見的「超前部署」。

若海軍在各大港口設有軍醫嚴格把關的「831」服務處，洛杉基認為，讓三月不知肉味的水兵下船後，經嚴格消毒、百分百檢疫的服務員，提供「慰安」服務，是不是會比他們像脫韁野馬，出去到處散播傳染病好多了？

洛杉基指出，那些真假「女友」們，萬一同時也有其他親密的「男女」朋友，這一傳十、十傳百的擴散力量，會有多可怕？建議軍方考慮重啓「831」服務，免得水兵去私營茶室、援交，暴露在危險之中。

洛杉基說，只造訪有軍方嚴格管理的「服務處」，才能有效控制疫情，可以讓阿兵哥身心得到舒緩，且不必擔心有後遺症。

(中時電子報)