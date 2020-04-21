全球疫情持續蔓延重創旅遊業，除政府陸續祭出的紓困措施外，許多觀光業者也在思考如何度過此次難關。台灣觀光策略發展協會與ALPHA Camp合作，提供1000名會員1個月免費線上程式課程，為日後打基礎、提前推動數位轉型。

台灣觀光策略發展協會（DTTA）一直致力於以創新來串連地方創生夥伴、推廣在地永續旅遊、行銷國際台灣觀光，協會成員包含知名旅遊新創KKday及AsiaYo等。為支持觀光產業的成員度過艱困時期，DTTA推出一系列國際觀光與數位行銷人才的培訓課程。

MyTaiwanTour執行長身兼協會理事長的吳昭輝表示，數位轉型對台灣旅遊產業長期性的成功是關鍵，現在是旅遊產業投資在數位人才的最好時機，對程式語言有基本了解是很重要的基礎。協會期待能與ALPHA Camp一起提供線上程式培訓課程給會員；面臨疫情來襲，相信如果現在能好好投資在數位轉型上，未來旅遊產業整體一定能更有競爭力。

ALPHA Camp免費提供一千名學期一線上程式培訓課程，總價值300萬元，給來參加培訓課程的學員及DTTA企業會員的員工們，為了鼓勵他們能持續學習，還會再額外提供完課者後續課程1200元的獎學金。

(中時 )