敦睦艦隊疫情再擴大？台南市長黃偉哲視察封館消毒後今天重新開業的新光三越新天地，暗示台南未來２周沒有鬆懈本錢，防疫專線昨天接獲400多通相關諮詢電話，顯見民眾恐慌心態，他也坦言，擔憂後續可能有相關個案發生。

上午一度傳出一名來過台南的官兵確診後，女友也傳出確診，不過相關單位未證實，強調一切由中央流行疫情指揮中心公布為主，下午2點揭曉，並沒有傳出官兵女友確診，應為誤傳。

(中時 )