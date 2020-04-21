敦睦艦隊疫情擴大？傳出台南官兵女友先後烏龍確診 14:012020/04/21 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲今天視察新光三越新天地，循著確診者海軍足跡買麥當勞。(曹婷婷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敦睦艦隊疫情再擴大？台南市長黃偉哲視察封館消毒後今天重新開業的新光三越新天地，暗示台南未來２周沒有鬆懈本錢，防疫專線昨天接獲400多通相關諮詢電話，顯見民眾恐慌心態，他也坦言，擔憂後續可能有相關個案發生。 上午一度傳出一名來過台南的官兵確診後，女友也傳出確診，不過相關單位未證實，強調一切由中央流行疫情指揮中心公布為主，下午2點揭曉，並沒有傳出官兵女友確診，應為誤傳。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #海軍 #台南 #女友 #官兵 #敦睦艦隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 連柯文哲也不再說武漢肺炎！ 羅智強「為他喝采」一句話問蔡 11:052020/04/18 政治 爆國安危機 敦睦艦隊淪陷 3人確診 陸海空三軍19萬官兵今起全天戴罩 04:102020/04/19 生活新聞 柯稱新冠肺炎 館長盼他改口 01:022020/04/19 政治要聞 磐石艦官兵染疫全海軍遭罵翻 老海軍大反彈 09:002020/04/20 社會 軍艦官兵集合點在一中 家長：不恰當 21:192020/04/20 生活 磐石艦有額外行程？吳斯懷嗆國防部搞清楚這點：最遲中午前說明 09:592020/04/21 政治 不滿只叫海軍副司令道歉 段宜康嗆：想拿塑膠臉盆擋子彈嗎 11:372020/04/21 政治 社會熱門新聞 高雄派出所中鏢！磐石艦確診官兵來報案 8警隔離 - 社會 - 旺報 大佛發威？敦睦艦海軍趴趴走竟獨漏這縣市 - 社會 敦睦艦隊疫情擴大？傳出台南官兵女友先後烏龍確診 - 社會 確診海軍偷跑保養槍管？14日下船直衝楠梓摩鐵5小時 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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