因應疫情外送服務正夯，台中國家歌劇院也結合駐院餐廳推出「食．藝直送到府—生活美學提案」，「好樣食藝」的餐點外送服務，一併也將歌劇院刊物《大劇報NTT POST》與《歌劇院時刻》打包，直送到府，不但外送美食，還贈送藝術美學資訊。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗與鄰居閒話家常，愛好藝術演出的鄰居表示，受疫情波及，很久未到劇場欣賞節目，心靈相當空虛。邱瑗也感無可奈何之際，正好看見有餐點外送員路過，她靈機一動想出將美食與美學一起打包，配送到府的點子。

位於歌劇院五樓的餐廳「好樣食藝」因應推出8款健康外帶餐盒，以新鮮食材現點現做，響應「零接觸」提供外送服務，訂購外送餐盒，前一百份將可獲得「歌劇院精神糧食外帶包」，內容包括《大劇報NTT POST》、《歌劇院時刻》等介紹表演藝術刊物，讓民眾在家享用美食之餘，也能以藝術美學滋養心靈。

(中時 )