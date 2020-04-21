兼任黨主席的藍委江啟臣今天在紓困條例修正草案表決後，率藍委召開記者會。（趙婉淳攝）

兼任黨主席的藍委江啟臣今天在紓困條例修正草案表決後，率藍委召開記者會。（趙婉淳攝）

新冠肺炎衝擊經濟，國民黨團「排富發現金」的主張，因不敵民進黨人數優勢，表決未通過。兼任國民黨主席的藍委江啟臣會後率黨籍立委召開記者會，強調「防疫雖可順時中，但紓困要順民意」。

江啟臣說，民意告訴他們，新冠肺炎疫情重挫各國經濟，以外貿為導向的台灣，強烈依賴國際市場，逐漸感受到這波經濟寒流帶來的負面衝擊，中小企業與廣大勞工首當其衝，因此黨團主張「排富發現金」。

江啟臣表示，所有民調都顯示，排富發現金是大家的期待，連閣揆蘇貞昌也說雨露均霑、立竿見影，但討論過程卻聽到民進黨立委說「怎麼可以雨露均霑」，批評民進黨邏輯前後矛盾，到底有沒有體察民意，多數民眾遭遇無薪假，很多企業發不出薪水，店面倒閉或付不出租金的現況。

江啟臣指出， 行政院日前編列600億元第一期紓困預算，但執行率卻只有9％，現在又要追加2100億元，要錢的部分，國民黨從來不阻擋，但要看到真正的雨露均霑、立竿見影、對症下藥、超前部署，甫通過的民進黨團版本，卻看到民眾看得到卻領不到的擔憂，只能眼睜睜看著企業遭受衝擊卻無法救他，民眾準備一大堆文件排隊卻不符合補貼資格。

國民黨團總召林為洲則在表決前發言，支持行政院要補助弱勢，錢用在刀口上的立場，但補助現金卻限縮再限縮，且條件嚴苛，追加預算恐再次重蹈第一期特別預算執行不利、效率不彰、力道不足的情況。

國民黨團首席副書記長林奕華痛批，民進黨團額外加碼給行政院2100億元空白支票，儼然把立法院當成行政院附庸，開創前所未有的行政立法惡例，面對紓困，行政立法沒必要對立，但不該自廢武功放棄監督。

(中時 )