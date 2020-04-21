信昌化(4725)去年稅後虧損18.88億元，21日舉行股東會，通過減資以改善財務結構，減資15.99億、減資幅度54.78%。信昌化總經理趙天福指出，油價下跌有利原料成本下降，短期對營運有利；不過，長期還是要看市場需求是否增加而定。

信昌化完成減資後，股本降為13.2億元，每股淨值將由原先的9.5元左右，回升到12.5元左右。

趙天福指出，從去年第四季，產品價格下跌，信昌化已進行減產，以降低庫存損失；今年第一季，產線仍是減產，產能利用率維持在5成，因此，今年的第一季的庫存是保持在低水位，營運與去年第四季相當。

油價大跌，對信昌化的影響，趙天福指出，油價下跌，產品的原料成本也下滑，短期對信昌化的營運上基本上是有利的；不過，長期來看，不確定性高。由於亞洲苯酚產品多數都以外銷為主，需求主要來自歐美，因此，長線來看營運，要等疫情趨緩，歐美市場的需求是否恢復、強勁反彈而定。

不過，市場仍有變化，信昌化指出，今年中國大陸浙江舟山石化年產能40萬噸苯酚產線，預計會在第三季開出，對市場的影響多大，還是變數。

(工商 )