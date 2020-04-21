桃園八德廣豐新天地完成緊急消毒，21日重新對外開放。（擷自臉書）

敦睦艦隊曾有確診個案在17日下往前往桃園市八德廣豐新天地家樂福。20日除了緊急對外圍、家樂福消毒外。廣豐新天地為確保消費者安全，20日下午封館全面消毒，21日重新對外開放。

業者說，20日緊急聯繫消毒公司，商場裡外、縫隙都完成消毒作業，請民眾放心。17日至30日期間，若消費單筆滿888，加入廣豐Line好友，就有送「茶樹抗菌噴霧」。

另外因應母親節檔期，4月17日至5月10日，指定專櫃當日累積滿1000元，就可以獲得1點，累計3點就可以兌換好禮。詳情可至官網查詢。

(中時 )