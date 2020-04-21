緊急消毒完成 廣豐新天地重新開放 14:062020/04/21 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園八德廣豐新天地完成緊急消毒，21日重新對外開放。（擷自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園八德廣豐新天地完成緊急消毒，21日重新對外開放。（擷自臉書） 敦睦艦隊曾有確診個案在17日下往前往桃園市八德廣豐新天地家樂福。20日除了緊急對外圍、家樂福消毒外。廣豐新天地為確保消費者安全，20日下午封館全面消毒，21日重新對外開放。 業者說，20日緊急聯繫消毒公司，商場裡外、縫隙都完成消毒作業，請民眾放心。17日至30日期間，若消費單筆滿888，加入廣豐Line好友，就有送「茶樹抗菌噴霧」。 另外因應母親節檔期，4月17日至5月10日，指定專櫃當日累積滿1000元，就可以獲得1點，累計3點就可以兌換好禮。詳情可至官網查詢。 (中時 ) #消毒 #廣豐 #新天地 #家樂福 #開放 也許您會感興趣 推薦閱讀 家樂福狂灑8億振興券 每人1600元 12:482020/04/18 生活 新竹市熱點公園展開第2輪噴藥消毒 15:262020/04/18 生活 國軍染疫 高市環保局派人力到左營海軍基地等各區域進行消毒作業 10:532020/04/19 社會 敦睦艦隊台南增1男確診 16日曾逛台南新光三越新天地 20:482020/04/19 生活 台南新光三越新天地晚間消毒 明天破天荒休館消毒 22:332020/04/19 生活 確診官兵逛廣豐統領體大 統領宣布閉館消毒 11:522020/04/20 生活 新光三越台南新天地 自主休館全面消毒 16:352020/04/20 消費 除疫！家樂福四分店消毒完畢 振興券延後一天 22:212020/04/20 財經 嘉市公園勤消毒 孩童安心玩 04:102020/04/21 地方新聞 艦隊確診者搭過 高鐵公車大消毒 04:102020/04/21 地方新聞 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 直播》磐石艦再增3確診 累計27名海軍官兵染疫 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 新加坡疫情失守 網嘆：這原因讓台灣人瞬間尷尬 - 生活 國防部缺席指揮中心記者會 陳時中回4字原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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