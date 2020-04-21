前男團SpeXial成員明杰，揪媽媽許仙姬兩人一同登上衛視《一袋女王》節目，互爆對方的糗事。明杰爆料媽媽許仙姬很愛牽拖，有次他帶朋友來家裡過夜，結果隔天馬桶水管爆掉，許仙姬竟然拿出能量水猛噴說對方帶了不好的東西來家裡，得淨化磁場讓他很傻眼。

明杰說有次有個很要好的哥兒們來家裡玩，因為那位好友染了一頭頭髮，還把護染膏弄得整個浴室四處都是，光這點就讓許仙姬很不喜歡，加上他跟好友在房間裡打電動又有點吵，更讓許仙姬很不開心，等那位朋友一離開，許仙姬就跟明杰說那個朋友磁場不好，會讓他的運勢也不好，結果好死不死隔天晚上馬桶的水管竟然爆了，讓許仙姬更篤定一定是那個人把不好的東西帶來家裡。

之後許仙姬還拿出能量水開始在家裡四處噴，表示需要淨化磁場，就連明杰要洗澡的時，許仙姬還拿出艾草要給他避邪淨化，讓明杰超傻眼，想說明明就是金屬疲乏害水管爆了跟磁場無關。明杰笑說最近因為疫情嚴峻，所以有好幾天根本沒有出門，沒想到許仙姬竟然拿酒精進到他房間猛噴，讓明杰大喊：「我沒有出門！我一個人在房間怎麼了？」讓全場笑歪。

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(中時電子報)