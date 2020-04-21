由《風暴》導演袁錦麟執導，集合王大陸、張榕容、許魏洲及肖戰等人演出的動作喜劇電影《素人特工》，特別邀請好萊塢巨星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）加盟，電影橫跨歐洲布達佩斯、北京及香港拍攝，還鉅資請來韓國特效團隊打造高科技場景，讓動作及特效場面連發。

王大陸在《素人特工》劇照。

《素人特工》從開拍便備受矚目，因為劇組邀請到以《惡靈古堡》系列成為票房女王的蜜拉喬娃維琪演出，成為她首部演出的華人電影。蜜拉以美麗面貌、完美身材加上出眾的身手，在好萊塢打出一片天，坐穩票房女王寶座，向來善長動作場面的她，在《素人特工》中更一展超強身手，槍戰、飛車甚至肉搏戰都親身上場演出，成為電影中超級吸睛的一大亮點。

張榕容在《素人特工》劇照。

電影《素人特工》由香港知名導演袁錦麟執導，他原是香港電影的金牌編劇，曾寫過《想飛》、《新警察故事》、《寶貝計劃》、《新少林寺》、《風暴》、《捉妖計》等作品，也是劉德華演出的《風暴》的導演，在片中曾經上演轟炸香港中環的情節，對處理大場面經驗豐富。這回執導《素人特工》更炸到歐洲，大手筆在捷克首都布達佩斯上演爆炸大場面！袁錦麟說：「每個男人心中都有一個特工夢，有很多酷炫的裝備和一群生死與共的夥伴。」為了完成夢想，他籌備了4年的時間，終於完成《素人特工》。

《素人特工》海報。

除了蜜拉喬娃維琪演出特工女王之外，王大陸、張榕容也在《素人特工》中成為菜鳥特工，王大陸化身為熱愛跑酷運動，但個性吊兒啷噹的運動達人。張榕容則是個性古怪的女警，但動作、槍戰場面也是少不了，袁錦麟說：「《素人特工》在這些組合下，是一部非常年輕的作品，各種有趣的元素，展現出一個充滿想力的新世界。」

《素人特工》故事描述趙風（王大陸 飾）是個無所事事的青年，最大的樂趣就是挑戰極限運動，放在網絡上炒作。一次極限挑戰過程中，意外捲入一樁危險交易，徹底改變他的命運：國際特工組織找到他，想讓他繼續偽裝和神秘商人交易，進而阻止恐怖襲擊。趙風幻想著可以成為正義的化身而同意合作，女警淼淼（張榕容 飾）和趙風的朋友丁山（許魏洲 飾）也全都捲入案中。這群菜鳥特工在多方危機中，靠著勇氣與機智終於與神秘商人接上頭，本以為恐怖襲擊可被阻止，但幕後大boss出現，搶走原料。此時，陸續有城市遭到攻擊，全世界陷入恐怖威脅，素人特工們發現了犯罪者的行蹤，但對方的強大超出了他們想像。

《素人特工》先導預告

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(中時電子報)