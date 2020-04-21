敦睦艦隊新冠染疫風波延燒，民進黨前立委段宜康點名國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光和海軍司令劉志斌該負責。國民黨立委陳玉珍今(21)日也強調，民進黨政府不要再把責任推給小兵，要「獎由下起，罰從上來！」

陳玉珍表示，不容許政府要每次發生事情就把責任推到小兵身上，整個敦睦艦隊出訪是誰做的決定才是要探究的？她質疑，敦睦艦隊回國後，為什麼停在港區6天就能下船，不用比照居家隔離14天，又是誰做的決定？

陳玉珍也呼籲，艦隊出訪是不是國安層級的會議做的決定，請總統蔡英文誠實以對，不要隱瞞。她說，要找出做決定的人，誰做決定、誰負責。

民眾黨則發表聲明呼籲，現在需要的不是究責、更不是獵巫，而是所有人的合作。民眾黨說，請大家不要去怪罪基層弟兄姊妹，為了這個國家，他們是忍受風吹雨打、犧牲最大的一群菁英。通報流程、對於疾病的認知與態度，這些系統層面才是需要修正的地方。

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(中時電子報)