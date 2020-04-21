新冠肺炎疫情持續延燒，重創許多產業，針對部分工時可能因為工作減少導致工時減損，勞動部推出「安心即時上工計畫」，截至昨天共有8494人申請、其中4777人合格、已有548人上工，針對部分地方政府反映門檻過高，勞動部表示，刻正檢討、蒐集資料中，不排除下修門檻。

依勞動部現行規劃，只要民眾在申請登記當日前6個月內，具有勞工保險或就業保險年資合計滿2個月以上，且最近一次的月投保薪資在2萬3800元以下，就可以向各公立就業服務機構登記，可領取每小時158元、每月最高工作80小時、最高1萬2640元，每人最長以6個月為限。

多數地方政府反映勞保門檻過於嚴苛，勞動力發展署創新發展中心主任游明鑫表示，如果沒有勞保限制就變成「全民上工」，因為安心即時上工計畫還是希望幫助因為疫情減損工時，導致所得減少的部分工時勞工，未設定門檻恐怕會有如原本為家庭主婦等非勞動力也來申請排擠真的需要的民眾，但勞動部也在蒐集資料、檢討改進中。

另，從昨天起勞動部開放職業工會勞工可至職業工會申請「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，只要投保級距在2萬4000元以下、3月31日時仍在保、2018年未達課稅標準、未請領交通部或文化部等類似補助，就可以請領一次性3萬元補助，據勞保局統計，截至昨天下午5點為止共收到1萬5990件申請。

擁有6千多名會員的台北市電影戲劇職業工會總幹事廖浤睿表示，昨天一整天電話接到手軟，大多數的會員詢問「我是否符合可以申請的資格」，也有部分會員直接到場填寫，許多會員期待3萬元盡早入帳、協助度過難關。

(中時 )