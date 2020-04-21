世界衛生組織(WHO)幹事長譚德塞昨日在記者會辯稱新冠肺炎首先示警者並非臺灣而是中國。 外交部發言人歐江安今天表示，哪一個國家率先通報WHO不應是各方關切焦點，而是秘書處當時的處理、研判與回應。希望WHO秘書處能進一步說明，各國在去年底疫情初始期有哪些通報，並進行何種處置，以釋各界的疑慮。

歐江安指出，外交部注意到WHO秘書處在4月20日記者會中的說法。我國衛福部疾管署善盡其在國際防疫合作方面的責任，在獲知中國武漢市可能爆發「人傳人」疫情後，隨即於去年12月31日以電郵方式通報WHO「國際衛生條例」（IHR）聯繫窗口，吿以中國武漢市發生至少七例非典型肺炎，並特別提及相關病例已在「隔離治療」，希望取得更多疫情資訊。

她說，公衛專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能。我國也已經說明，因為當時我國並無確診病例，所以無法明示該病有「人傳人」的情形。

歐江安表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情最初在中國武漢市爆發時，其他各國對於疫情狀況均一無所悉，WHO作為國際間最重要的醫衛專業組織，應就疫情提供各國即時且正確的資訊及指引，我國當時向WHO秘書處所作的通報，正是善盡維護國際公衛的責任。

外交部再度呼籲WHO秘書處回歸該組織成立的初心，以專業、中立立場協助各國有效應對這場全人類共同面對的新冠肺炎危機。

(中時 )