唐從聖被《鏡週刊》報導為爆料李沛旭與師妹曾智希接吻的消息來源，身為兩人當時另一半蔡淑臻、陳志強好友的他認為報導不實，一氣之下告上法院，求償200萬並要求對方登報道歉，20日台北地方法院開庭，雙方以80萬和解，周刊將登出道歉啟事並下架文章。唐從聖21日無奈表示：「我那一年過得很慘，一個房地產代言不見了，然後尾牙、春酒被砍掉好幾場，而且人家擺明就說：『因為你上新聞的關係。』真的很難過。」損失粗估數百萬。

唐從聖感嘆不只工作受影響，一些朋友態度也驟變，他坦言，「藝圈就這麼小，報導卻把我塑造成這樣，有些人開始跟我保持距離，還有2次都約好吃飯，結果前2天臨時取消，1個說餐廳沒包廂，一個則自己不敢說，找朋友來說：『最近看到你的新聞，是不是先不要出席比較好？』當時聽了真的非常難過。」他強調跟周刊爆料兩個當事者根本不熟，「我跟曾智希根本不認識，跟李沛旭才拍戲一次，綜藝節目遇過一次，才兩面之緣，我要講什麼？媒體喜歡八卦，但也不應該這樣無中生有，造謠生事！」

唐從聖與兩位當事人當時的另一半都是好友，「我跟蔡淑臻、陳志強都有合作過，也會一起打球、吃飯，有跟他們都通過電話說了抱歉，還好他們兩個知道我的為人，也知道報導中的很多都不是事實，我昨天也第一時間把訊息發給他們。」他無奈地說：「雖然法官還我清白，是鬆了一口氣，但是卻高興不起來，畢竟這兩年因為媒體不實的報導，確實給我造成很多的困擾。」

(中時 )