「大鏢客」皮朋(Scottie Pippen)隨著喬丹紀錄片再度成為話題人物，他1998年(合約最後一季)的薪水只有277萬美元。總教練傑克生(Phil Jackson)說：「真是可恥，皮朋是堂堂聯盟第二高手，他的價值非凡。」

當年是誰害皮朋簽下這紙7年1800萬美元的窮合約？皮朋的經紀人薩克斯頓(Jimmy Sexton)因此成為網搜熱門人物。然而根據ESPN記者的調查，真相可能是皮朋「自己搞砸的。」

薩克斯頓當初力勸皮朋不要接受，但皮朋貪圖7年保障，他曾擔心自己可能受傷無法養家，一時糊塗才簽下去。甚至公牛老闆藍斯道夫(Jerry Reinsdorf)也在說風涼話：「我曾勸皮朋和喬丹不要簽呢，價格太低又太長了。」

喬丹年輕時也領低薪，根據藍斯道夫所說，喬丹從不抱怨，是藍斯道夫主動給他重簽了8年2500萬美元，在80年代是魔術強生的身價等級。

豈料世紀末聯盟薪資大漲，皮朋年薪只剩板凳球員的水準，一度為此怨天尤人，這是他自己的錯，他還是要鬧脾氣。「我才不要為了這支不需要我的球隊而受傷。」皮朋藉著養傷缺陣，放話不再上場。公牛季初跌跌撞撞，還跟一些爛隊打得難分難解。

鬧騰大半個球季之後，皮朋及時做了最正確的決定：回來幫助公牛摘冠。喬丹說：「我若沒皮朋，一冠都拿不到。」最有名的是1997年摘冠，喬丹獲選FMVP，他把做為獎品的新車送給皮朋。「我拿獎盃，車給皮朋。」

所幸結局還是好的，皮朋奪冠後取得自由球員身份，公牛簽了他5年6720萬美元然後轉賣給火箭、拓荒者。數年後皮朋重返公牛並在此退休。皮朋前妻拉絲(Larsa Pippen)今天看完紀錄片之後表示：「謝謝你們關心，他過得很好啦。」她還引用一張圖，顯示皮朋的生涯總薪資為1.09億美元。

(中時電子報)