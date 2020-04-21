五月份原油期貨價格，驚見每桶18美元跌到負數，引發市場恐慌。瑞銀優質精選收益基金基金經理人鍾君長21日指出，由於受到肺炎疫情影響，全球對原油的需求減少，致使油價走勢欲振乏力。但各國政府為因應疫情，其實推出多項政策救市，因此預期負油價的消息，對投資人信心衝擊，要比對經濟實質衝擊要來得大。

鍾君長指出，全球市場在新冠疫情的衝擊下，可以看到各國政府實施鎖國、封城，以及禁止人民外出活動，對全球經濟的影響不言而喻，且預期受衝擊較大的產業，航運業、服務業，以及娛樂性產業，還有飯店業這邊的一個衝擊相對較大，短期內違約率恐將攀升。

不過在此同時，由於各國政府相繼推出救市政策，加上許多國家的新增確診人數也有趨緩的跡象，這可望為市場帶來信心提振的效果。在這樣的環境下，鍾君長建議，投資人可以逢低進場布局一些防禦性較高的投資級債券，例如投資級公司債、投資級不動產抵押證券等趨吉避凶的投資策略，來因應當前波動度較大的市場，但又不至於措施市場潛在的上檔行情。

鍾君長強調，如今在新冠疫情的衝擊之下，其實已看到各國央行都動了起來，就以美國聯準會為例，基本上它已經把利率降到零，在這種情況下，我們可以預期未來收益率會持續降低，所以投資人若能在這段時間提前去進場布局，鎖定較高的收益率，有利於投資人在未來一段時間獲取較高的報酬。

瑞銀優質精選收益基金日前甫獲得核准募集；該檔基金將於2020年5月4日正式展開募集，保管銀行為臺灣銀行。

鍾君長進一步表示，這檔基金的投資策略基本上是採取靈活操作，當市場處在動盪的環境下，投資團隊就會提高投資級債券的部位，以及提高整體信評的配置。一旦等到市場平復後，投資團隊就會擇機去佈局高收益債券，以及新興市場債券，以提高整體投資組合的收益率。

(工商 )