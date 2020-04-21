凱基銀行2019年綠色授信餘額較前年同期成長16％，預期未來三年綠色授信金額年複合成長率將達8-10％。特別注意的是，近年該行積極構建金融服務流程數位化，致力推廣線上申辦信用卡及信貸等數位服務，2019年降低碳排放量較2017年成長逾5倍，不僅優化客戶服務體驗，更從日常營運力行環保節能。

為支持國內綠能產業發展，凱基銀行近年積極推動綠色授信。首先，修訂法金授信審查政策，制定明確的事前審查及貸後管理規範，確實審酌借款客戶是否善盡環境保護、社會責任及企業誠信經營。另方面，逐年提升對綠能科技產業的授信金額，2019年對企業綠能授信餘額達204億元，較前年同期提升16％。該行將維持綠色授信穩定成長，預估未來三年整體綠色授信金額年複合成長率為8-10％。 同時，為配合政府「2025年達成再生能源發電占總裝置容量20％」之政策目標，凱基銀行也積極參與如太陽能及離岸風力等再生能源專案融資計畫。2019年共參與『寶島陽光再生能源』、『海能風力發電』、『彰芳/西島風力發電』等6件再生能源發電專案融資，預期計畫陸續落實後，每年可望創造近2,232萬噸的減碳效益。

除了綠色金融的倡議與實踐，凱基銀行也從日常營運著手，邀請員工及客戶一起身體力行節能減碳。自2017年起研究如何透過數位金融及數據分析科技，推動金融服務的數位流程改革，一來提升客戶體驗與黏著度，再者減少紙張與水資源的使用量，成效堪稱卓著，例如該行目前高達83％信貸案件，來自於數位申辦管道，紙本申辦的佔比逐年下降。

2019年度凱基銀行線上申辦信貸及信用卡業務，加計電子帳單、eDM等數位使用，總共為地球約降低32萬公斤的碳排放量，較2017年降低碳排放量大幅提升509.5％。

(工商 )