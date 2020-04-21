立法院院會今(21)日上午審查「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文修正草案」，依行政院所提，盼將紓困金額從原先600億拉高至2,100億元，民進黨團另提修正動議，要將紓困額度「超前部署」，授權行政院設未來因疫情需要，可以另行提出「2,100億預算案」，全案在藍綠交叉發言、逐條表決之下，終於在下午完成三讀，蔡政府4,200億紓困銀彈正式到位。

據立法院規劃，若行政院院會本周四（23日）通過「追加預算案」並送至立院，周五（24日）就邀請行政院長蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮來立院報告、備詢。依據民進黨團規劃，後續由財政委員會於下周展開實質審查，預估最快5月8日三讀通過追加預算案。

值得注意的是，三讀通過的修正條文明定，受新冠肺炎衝擊而向政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，「免納所得稅」，同時，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行的標的。

據悉，本次修法過程國民黨團始終主張「增千億、發現金」，另立委曾銘宗也提出，針對受衝擊產業、企業，調降其營業稅稅率最低至3％，而執行紓困政策之銀行業及保險業經營本業，曾銘宗也主張銷售額稅率，從5％降為2％。

在個人部分，曾銘宗也主張，財政部得新增「振興消費支出為個人綜合所得稅之列舉扣除額」，提供每一申報戶15萬元額度，在109、110年度綜所稅總額中減除。然而上述在野提案均遭民進黨團以國會優勢席次封殺，未能過關。

(工商 )