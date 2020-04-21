不滿磐石艦爆疫情！黃偉哲轟:罄竹難書

台灣在新冠肺炎的防疫上有目共睹，但沒想到敦睦艦隊竟成防疫大破口，震驚各界！現更傳出一高雄確診者曾來台南上直銷課程，消息一傳出，不但大樓住戶人人自危，要是學員若還有接觸直銷下線，恐怕成為防疫破口。台南市長黃偉哲認為，五一連假若疫情無法控制，就該封城處理。

據《中天新聞》報導，一名高雄確診官兵，17日曾到台南東區，一棟住商混和大樓的教室上課，而且在場的89名學員，全都是一間知名直銷商員工，消息一傳出，不但大樓住戶人人自危，現在學員如果接觸直銷下線，恐怕成為防疫破口。

報導指出，該確診者當天和上課的學員都有戴口罩，可是在課程當中還有烹飪食物來嚐鮮，這下不是有群聚感染風險，每個學員又有下線，恐怕成為防疫破口，這讓附近住戶人心惶惶，台南市府也趕緊到附近進行消毒作業，深怕一不小心台南將會淪陷。

而對於海軍捅出如此大包，台南市長黃偉哲嘆氣表示，這次盤石艦隊的包還真是罄竹難書，國軍的紀律和效率不彰讓人遺憾，如果接下來疫情加重，他呼籲五一連假該停就停，如果五一連假停了之後，還是無法避免疫情惡化，該封城就封城，而且一定要硬性封城，因軟性封城效果不彰，國外例子來看若出現大規模就要硬性封城。

確診者參加直銷課程 疫情擴大台南恐將封城

(中時電子報)