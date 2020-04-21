敦睦艦隊官兵群聚感染事件，台南市歸仁區一名30多位確診者第一時間僅吐露曾於17日到新光三越新天地，經台南市衛生局持續疫調，追出他16日下午6時25分至8時中西區成功路驛家旅店，之後到花園夜市，深夜10點到12點到中西區一家複合式餐飲、17日入住旅店，隔天上午到仁德區超商、中午到永康區一家汽車保養廠。

台南市衛生局指出，個案另有關外縣市活動史，已移請當地衛生局繼續追蹤辦理。此次疫調新增匡列自主健康管理7人，強調新增活動時間與地點供市民朋友參考，提高警覺；另，相關新增地點也已教導業者室內環境消毒，消毒重點為桌面、椅背、門把等容易接觸到的環境表面，並確認清潔消毒完畢；另戶外環境已由環保局陸續消毒中，請市民勿過度恐慌。

台南市長黃偉哲提醒市民朋友，近日應勤洗手、外出全程配戴口罩，儘量避免出入擁擠場所。倘市民朋友在上述時間和地點曾造訪者，必須自主健康管理，請勿恐慌；如果有相關疑似症狀，請撥打06-2880180，將由專人安排就醫。

(中時 )