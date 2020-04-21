三星宣布，推出平板新品Galaxy Tab S6 Lite，瞄準學生、家庭及教育工作者族群，以10.4吋大螢幕與81.1%超高螢幕占比，搭配全新升級的S Pen，有鑑於疫情關係，近期平板市場逆勢增溫，其中又以B2B的平板市場最為明顯，三星順勢推出平板新品，有機會帶動買氣。

有鑑於疫情衝擊，平板市場意外崛起，尤其是B2B的平板市場需求、增加約3成，三星之前曾指出，由於疫情對餐飲業的衝擊非常大，但因為智慧型手機螢幕太小，所以很多業者都在採購平板，不僅如此，三星本身還有很多B2B的解決方案。

三星Galaxy Tab S6 Lite搭載八核心處理器、內建4GB RAM，搭配64GB/128GB ROM，最高可擴充至1TB，Galaxy Tab S6 Lite亦具備7040mAh大電量與Type-C快充技術。

三星Galaxy Tab S6 Lite具有10.4吋超大螢幕，螢幕占比高達81.1%，搭配超薄7mm和輕量465公克(Wi-Fi版)、467公克(LTE版)機身，其輕薄好掌握的優勢，照相方面，Galaxy Tab S6 Lite更搭載800萬畫素主鏡頭及500萬畫素前置鏡頭，足以應付生活或掃描文檔等所需。

三星Galaxy Tab S6 Lite結合S Pen功能，S Pen圓形筆身設計，可以長時間握寫，支援4096階感壓技術，觸控更加靈敏宛如真實筆觸，亦可磁吸收納於機身右側或書本式皮套內，不須充電即可使用，S Pen結合Samsung Notes應用程式，可將細微處放大300倍，並享有局部換色、手寫字搜尋、hashtag歸檔、手寫轉換成文字檔等功能，此外，Galaxy Tab S6 Lite可與手機同步多項功能，如通話訊息、記事本、行事曆等，與手機無縫轉換使用。

Galaxy Tab S6 Lite將推出粉出色、新潮藍、灰常酷三款顏色，64G Wi-Fi版本建議售價為10,900元；128G Wi-Fi版本及64G LTE版本建議售價為13,900元，預計5月1日起在三星體驗館、三星智慧館、三星商城等全台指定通路陸續上市。

(時報資訊)