在爆出高雄巿、台南巿都有人被確診海軍感染後，今天下午舉行的中央流行疫情指揮中心出席官員名單，罕見的沒有國防部人員出席，這是磐石艦周日爆出群聚感染後，國防部首度缺席指揮中心記者會。指揮官陳時中表示，因為國防部「任務很多」，所以今天缺席了。
陳時中表示，明天國防部在立法院有相當多任務必須及時調查，畢竟立法院是重要民代垂詢，要給予清楚正確回應。
陳時中還說，這幾天各界對國防部訊息陸陸續續的提供頗有意見 但艦上官兵全員被隔離中，很難問清楚，而且人不在艦上，東西要收要放也比較困難，加上前兩天艦上有病毒，要上艦調查也比要困難，但未來會越來越好。
另外本次出訪官兵2月25日就登艦，但3月5日才出航，外界質疑中間是否有人下船？陳時中表示不管哪一天如果有接觸都會加以掌握，會透過手機定位清查活動足跡。
(中時電子報)
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