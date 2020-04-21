弘光科大文創系畢展，學生以武術創作泡麵，創意十足。（陳淑娥攝）

弘光科大文創系畢展，學生用土壤當主題設計文創品。（陳淑娥攝）

蝙蝠被認為是病毒的宿主，但卻也能幫稻農除害蟲！弘光科大文創系今年畢展「Leading Edge邊緣誌」以大甲、外埔區域為研究場域，學生以蝙蝠與稻米生態關係當主題，設計出鑰匙圈等文創品，格外受矚目；還有學生把土壤、農作物融入作品中，創意十足令人開眼界。

文創系副主任吳振廷表示，從關心在地出發，兩年前開始以龍井、沙鹿、梧棲、清水區當畢展主題，今年則選定大甲、外埔、大安區，更聘請台中文資園區科長楊宏祥、BaNAna 阿蕉品牌創辦人林彥良、玩想影像負責人楊浚昇等專業業師指導。

「蝠音」這組以蝙蝠為主角，在新冠肺炎疫情延燒下，作品格外引關注！學生黃偉哲表示，外埔區以農業為主，種植稻米為最多，蝙蝠一天可吃自己體重四分之一昆蟲量，大約1到2千隻，幫忙去除稻米蟲害；有同學開玩笑說：「會不會有病毒？」他強調，展場蝙蝠模型用樹葉、枯樹枝裝飾而成，取材自然安全。

「壤作實驗室」選擇研究外埔區土壤，設計一款手冊內有外埔座標、獨創文具、火龍果種子，鉛筆筆頭能更換成不同農具，讓大家更了解農村，產品已在集資平台「嘖嘖」上市。

「武號．五號」這組研究「大甲五十三庄武藝」，設計出「麵泡3分，學武3分」。學生張妮蓁說，打一套拳法約3分鐘，過程用盡全身力氣產生熱氣，好像泡麵一樣，只花3分鐘，因此，把傳統武術招式包裝變成泡麵外包裝。

張妮蓁指出，同學設計4款泡麵，包括禮恭舞獅赤燒乾麵、拳戰激本武燒湯麵、俠耍武風蔥燒湯麵、淨禮草典香蕈雞湯，外包裝運用武藝的獅頭元素，也拆解拳法招式、介紹拳法武器，更加入避邪的元素，讓年輕人在吃泡麵等待麵泡好的3分鐘時間，可以看圖了解傳統武術，甚至跟著包裝學招式。

另外，其他同學以大甲的藺草做出紙雕燈、紀錄廟宇圖騰，也研究外埔中山社區的有機稻米，更把農特產火龍果編成「阿龍歷險記」故事，說故事給孩童看，透過食農教育，把葡萄酒、蜂蜜等當地農特產生態，詳細介紹，讓更多人認識大甲、外埔的在地文化。

策展組學生莊語嫣說，大甲跟外埔在地域上雖屬於台中市邊緣，卻有豐富的人文地景，同學把地方人文風情、技藝、自然景色變成作品，這次主題分4個部分，包括生湠（閩南語，生育繁殖之意）、出芽、傳承、尋根，分別介紹生態、在地生命力、傳承文化及追尋歷史脈絡，展覽圖騰設計結合各組創作元素，例如有一組做外埔的有機稻米，便使用稻米與太陽結合成設計元素。

(中時 )