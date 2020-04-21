19歲男子與遠房表親在2017年共同出遊，晚間見表妹出門購物，竟在樓梯間企圖性侵，隔年藉著參加花蓮的豐年祭，在表妹住處性侵2次，士林地院分別依強制性交未遂、強制性交罪判處1年10月、3年8月共3罪，應執行6年6月。

2017年8月表哥與12歲表妹同住花蓮縣某民宿，晚間趁表妹外出購物，在樓梯間對表妹毛手毛腳，附近正巧有人經過，他聽到聲響擔心事跡敗露，趕緊「踩煞車」，犯強制性交未遂罪。

隔年7月間，表哥以準備豐年祭舞蹈為由到表妹住處，晚間趁表妹獨自一人在房間內玩手機，性侵得逞，隔月自花蓮返回台北，又強拉表妹到露營區的休旅車上，不顧表妹拒絕大喊「不要」、「走開」等語，性侵得逞。

去年3月表妹無法忍受內心陰影，告訴學校老師遠房親戚的獸行，經合議庭日前審結，依強制性交未遂判處徒刑1年10月，而強制性交2次部分，分別判處有期徒刑3年8月，3罪應執行徒刑6年6月。

(中時 )