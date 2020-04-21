「口罩實名制3.0」將於4/22正式上路，OK超商表示，民眾可持健保卡直接到OK超商操作OKgo機台預購，4/22～4/24消費者只要到全台OK門市預購口罩，預購及取貨時購買大杯醇品美式（不限冷、熱），即可免費獲得額溫卡，或是大杯醇品美式買一送一優惠（兩活動擇一使用）。

OK表示，為力挺政府口罩實名制3.0政策，鼓勵民眾至OK預購取貨，4/22～4/24民眾可至全台OK門市使用OKgo預購，首頁點選「口罩領取專區」，依序輸入電話號碼、插入健保卡，確認資料後，按下確認列印小白單，再至櫃檯繳費，即可於4/30～5/13至門市取口罩。

為響應此服務，OK也宣布推出加碼活動「預購口罩 買咖啡就送額溫卡」。OK表示，基於便利考量，額溫卡大約為一般證件大小，方便民眾隨時攜帶，將感應面伏貼於額頭，靜待5-10秒即可，如出現37度至38度，需再次使用耳溫槍確認是否發燒。

(工商 )