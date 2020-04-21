新北拒接八里汙水廠？新北盼北市歸還員額 14:542020/04/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市已接手八里汙水4截流站、1抽水站。（資料照／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市指控新北以人力不足為由，拒絕接手「八里汙水處理廠系統」，新北市水利局長宋德仁指出，新北已接收4截流站、1抽水站，當初政院核定38個員額給北市府管理八里汙水處理系統，當時每日處理量是30萬噸，現在每日處理量高達115萬噸，38個員額卻無法全數歸給新北，才會造成人力不足，先前雙北論壇已有協調，會再持續溝通，也盼政院出面協調。 宋德仁說，北市將部分員額轉移處理其他業務，並委託其他專技術顧問代操作八里汙水廠系統，新北同樣人力吃緊，也盼北市能將38員額全數歸還，以利後續接手事宜。 (中時 ) #新北 #處理 #員額 #八里 #人力 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園人口成長 公務員增400人 04:102020/04/18 地方新聞 民進黨二套標準 桃園可新北不行 04:102020/04/18 地方新聞 新北兵棋推演 張上淳：疫情後可能只恢復部分正常 11:442020/04/20 生活 磐石艦確診足跡曝光 新北這幾處要小心 19:182020/04/20 政治 成長速度遠不及保險業資產 一等18年 保險局人力將倍增 04:102020/04/21 金融．稅務 新北封城兵推 侯友宜嘆易收難放 04:102020/04/21 政治要聞 安心上工求職難 新北推好來工作 04:102020/04/21 地方新聞 新北潑水節 變AR互動遊戲 04:102020/04/21 地方新聞 產值高達676億元 新北工業區立體化 22案通過 04:102020/04/21 地方新聞 慰勞防疫人員 新北議員連署爭取防疫獎金 11:412020/04/21 政治 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 時事 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 國防部缺席指揮中心記者會 陳時中回4字原因 - 生活 133萬勞工受惠！3萬補助現金來了 20日起受理申請 - 生活 新加坡疫情失守 網嘆：這原因讓台灣人瞬間尷尬 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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