台北市指控新北以人力不足為由，拒絕接手「八里汙水處理廠系統」，新北市水利局長宋德仁指出，新北已接收4截流站、1抽水站，當初政院核定38個員額給北市府管理八里汙水處理系統，當時每日處理量是30萬噸，現在每日處理量高達115萬噸，38個員額卻無法全數歸給新北，才會造成人力不足，先前雙北論壇已有協調，會再持續溝通，也盼政院出面協調。

宋德仁說，北市將部分員額轉移處理其他業務，並委託其他專技術顧問代操作八里汙水廠系統，新北同樣人力吃緊，也盼北市能將38員額全數歸還，以利後續接手事宜。

(中時 )