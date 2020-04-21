公路總局今（21）日表示，計程車及遊覽車駕駛人每月補貼薪資1萬元，已從昨（20）日起開始入帳，公路總局截至昨日止，已讓4萬5,994件申請案件，共計4億5,994萬元補助款撥到申請人帳戶，且入帳後「存款明細表」，已加註「院補助款」文字（今日將修正為「行政院發」），讓駕駛人明確掌握收到補助款。

據了解，行政院及交通部因應疫情發展影響，已針對計程車客運業與遊覽車客運業之駕駛人，及小客車租賃業代僱駕駛，於4～6月期間每月定額補貼薪資1萬元，共計3萬元。

公路總局說，自4月17日起，即優先針對駕駛人資格明確的遊覽車及計程車駕駛人受理申請作業，動員全國37處監理單位不分假日全力受理業者公司及駕駛人申請辦理，於首個假日（4月18及19日）期間37個所站均加班加開窗口受理申請，並派員主動前往各主要計程車排班據點、休息區設攤，且逐一通知各車隊、車行業者一起動員辦理申請作業。

同時，公路總局說，也協調銀行加快撥款速度，監理人員挑燈夜戰完成銀行撥款所需建檔傳輸作業，於昨（4月20日）上班日已入帳至完成申請之業者公司及駕駛人帳戶，讓駕駛人拿到補助款項。截至昨日止，公路總局已讓4萬5,994件申請案件，共計4億5,994萬元補助款撥到申請人帳戶。

公路總局說明，本項補貼措施期間為4～6月共3個月，每月定額補貼1萬元，計程車客運業、遊覽車客運業及小客車租賃業等三業駕駛人，每位駕駛薪資補貼共計3萬元，該局各監理所站目前持續加速受理計程車及遊覽車駕駛人申請作業（兩業駕駛人共計約93,823人），此外，各監理所站也開始受理小客車租賃業代僱駕駛人之申請審核作業。

公路總局表示，雖然至目前經過37個監理所站過去3天加班努力，已讓超過4萬5千名以上駕駛人補貼款入帳，但仍請尚未提出申請之駕駛人，儘速檢附應備文件（申請表、存摺影本、相關證明文件）向當地監理機關提出申請辦理，各所站也會持續主動擴大管道佈點收件，駕駛人如有任何申請問題，可請洽詢公路總局各監理機關，以利儘速完成申辦撥付補助款項。

(工商 )