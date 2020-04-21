勞動部推動自營作業者補助，第一線受理申請的職業工會爆出大量，新北勞工局長陳瑞嘉今（21）日特別走訪位於板橋的新北市餐飲業職業工會及新北市旅館服務人員職業工會，實際了解工會受理紓困補助申請情形，也要傾聽第一線遇到的問題。

據勞工局統計，上週「安心即時上工計畫」上路迄至昨天為止，已有1,165人申請，但符合資格比例只有4成2，有670位民眾因為沒投勞保或投保期間不足，無法參與安心即時上工計畫，其中長期失業弱勢者便占了3成，最弱勢的一群反而被忽略。

餐飲工會副理事長唐龍哲表示，目前工會會員約有1.8萬名，工會基本上肯定政府終於看到無一定雇主的自營作業者，紓困措施也確實會幫助到勞工，不過他也提到兩個問題，一個是設定投保薪資24,000元以下，造成約半數會員被排拒在外，例如會員確實受到疫情影響而生活困難，卻因為接近退休年齡投保薪資調高，「級距才高出2000塊就沒辦法申請，這樣很不公平！」、「還是要請政府幫幫忙，看能不能放寬資格。」另外還有少部分會員反映，因有債務屬於警示帳戶無法入帳，希望由勞保局開立支票，避免紓困款項遭到扣除。

陳瑞嘉聽取工會意見後表示，「投保薪資不能完全反映受疫情影響的程度」，由於勞工紓困補助資格用投保薪資作為門檻，反而讓許多投保薪資較高、比較有經濟需求的勞工，沒辦法納入保護範圍，更建議中央可將「實際受到疫情影響」納入政策思考。

(工商 )