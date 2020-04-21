桃園機場公司今（21）日表示，為配合旅客入境之防疫運輸需求，經交通部指示，桃機公司成立防疫車隊，自3月4日起推動至昨（20）日，已疏運超過32,968名旅客至居家檢疫地點。且為確保每位防疫駕駛皆能盡快收到車資補助，桃機公司截至4月9日，已墊付排班計程車1,200萬元、租賃車1,000萬元。

桃機公司說明，防疫車隊規劃實施前，經洽詢機場原有4家租賃車合約廠商（格上、慶賓、和運、安維士），僅慶賓願意承做，故桃園機場防疫租賃車協議由慶賓租車辦理。

因應國際疫情嚴峻，桃機公司指出，中央疫情指揮中心3月16日起陸續發布歐洲乃至全球入境旅客皆須居家檢疫，桃園機場3月18日起入境居家檢疫人數大增，並於3月 19日達9,309人高峰。

為提升防疫車隊運能以因應運輸需求，桃機公司說，除了增加「台中以南」由防疫遊覽車載送外，租賃車、排班計程車亦啟動備援作法，並要求支援之防疫車隊駕駛落實相關個人防護、車輛清消作業流程，包括乘客上車前、車程中及下車後均有明確流程規定，另標準作業流程中亦詳列車輛載客後需原地或就近完成清消後返程，返程途中不得載客。

對於租賃車之車資，桃機公司說，這是桃機公司與委託業者「慶賓」的協議，經了解，包月或臨時調派之計次車資，車行業者需支付營業所得稅、服務人力及行政作業費用，管銷成本約2至3成，司機可領7至8成實質車資，經估計防疫租賃車隊包月駕駛實領車資約在10萬以上，符合市場行情，其他同業支援之駕駛所獲車資如有不合理情事，機場公司將協助了解個案，並要求相關業者改善，以維「防疫英雄」權益。

至於車資補助核發進度，桃機公司說，為加速駕駛領取車資補助，專案同意依排班計程車、租賃車、遊覽車業者預估之補助車資先行墊付50%金額，並調動駐站單位可支援人力超過百餘人次，核對單據加速付款流程，迄4月9日已墊付排班計程車1,200萬元、租賃車1,000萬元，確保每位防疫駕駛皆能盡快收到車資補助。

(工商 )