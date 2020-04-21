友達積極投入新世代前瞻技術研發，強化競爭領先優勢，與錼創科技攜手發表高解析度柔性Micro LED顯示技術。友達光電與錼創科技各自發揮在面板與LED技術上的專長，共同開發出領先全球的9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器，具備全球最高228 PPI畫素密度，創新領先的技術實力再次刷新了產業標準。 雙方共同發表的9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器，採用LTPS背板驅動技術，使每個像素均可獨立驅動發光，以高速巨量移轉技術將多達五百五十多萬顆小於30um 的Micro LED成功轉植到LTPS塑膠背板上，達到228 PPI之超高畫素密度。此款先進的Micro LED顯示面板，可實現精細的高動態對比表現及高飽和的絢麗色彩，在高亮度下亦具備高耐候特性，特別適用於講求信賴性與設計感的未來車載顯示器。其柔性高可撓曲的特點，亦適用於穿戴、消費等多元應用，為Micro LED 顯示技術開創更多應用的可能性。 友達技術長廖唯倫表示，我們與錼創科技在Micro LED顯示技術開發上，一直是長期以來的合作夥伴，雙方在次世代Micro LED 顯示科技也持續領先業界，我們樂見這以精細畫質與柔性顯示為重點的合作成果，能夠領先業界發表。友達會不斷地致力於新技術開發，作為我們奠定競爭優勢與贏得市場先機的成功基石，藉由新科技提供客戶創新的產品解決方案。 錼創科技執行長李允立表示，顯示技術有許多創新應用的可能，錼創相信，透過Micro LED顯示技術，將擴展使用者對顯示技術的想像。此次與友達緊密溝通共同合作，克服技術挑戰，開發出世界第一的高解析度柔性Micro LED顯示器，實現不受空間、角度限制，畫面真實呈現的使用體驗。未來，錼創仍會秉持不斷創新的精神，讓蓄勢待發的Micro LED顯示技術，帶給消費者更精彩亮麗的觀賞視界。 友達將持續與策略夥伴緊密合作，投入先進顯示技術開發，以創新研發實力引領下世代顯示技術潮流。

(工商 )