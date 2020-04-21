生華科(6492)新藥CK2抑制劑—Silmitasertib(CX-4945)，委由台灣國衛院冠狀病毒篩選平台，進行人類流感冠狀病毒體外試驗，結果顯示可有效抑制病毒在宿主細胞中病毒核殼蛋白的表達，阻斷病毒在宿主細胞複製和感染能力，具有良好抑制病毒能力。

生華科表示，由於冠狀病毒家族包括Covid-19新冠肺炎和流感等，在病毒基因組上僅有微小的差異，團隊將緊急啟動下一階段動物試驗，希望進一步驗證Silmitasertib抗RNA病毒療效，也將提供試驗結果給美國國衛院，加速新藥直接用於抗Covid-19相關試驗。另將準備向國際知名基金會申請贊助經費，進一步推展新藥抗Covid-19的開發工作！

冠狀病毒(CoronaViruses, CoV)是一種有外套膜的RNA病毒，外表為圓形，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起因此得名。目前已在全球造成逾兩百萬人次感染的新冠病毒與人類流感、嚴重急性呼吸道綜合症SARS、中東呼吸綜合症MERS都是冠狀病毒引起的感染。

生華科總經理宋台生博士指出，目前在臨床用於治療新冠肺炎的藥物包括奎寧和瑞德西韋。據早期數據病患病情雖有改善，但都面臨試驗期短、樣本數少或副作用強以及缺乏對照組等疑慮。在目前無特定有效藥物可供治療也未有疫苗可預防感染的窘迫下，生華科新藥用於抗Covid-19的一連串試驗刻不容緩。

由於Covid-19已產生逾百個突變位點，並發展出三種亞型，可謂狡詐多變，而生華科新藥抑制CK2的作用機制並非單獨一個靶點，而是可阻斷多種蛋白磷酸化的路徑，在治療新冠肺炎上具多重成功的契機。

(工商 )