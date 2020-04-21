施柏宇為了魏嘉瑩（小魏）獻出第一次拍攝MV經驗，兩人在〈他從不掙扎〉MV中扮演咖啡店服務生及街頭歌手，MV劇情復刻了兩人出道前的過程，非戲劇本科系的施柏宇在大學時參加比賽以模特兒身分進入伊林娛樂，被發現演員潛質後開始接觸戲劇課，他坦承當時真的壓力滿大，「以前上戲劇課時，曾經被老師當面質問：『你到底想不想當演員？』當時也是真的有沮喪一陣子。」

施柏宇在MV裡夢想成為演員，不斷試鏡、不斷努力,他說：「讓我想起剛畢業時一邊作模特兒一邊上戲劇課的日子。」而小魏出道前曾當街頭藝人,從台中的街頭唱到餐廳，甚至單車環島到各城鎮去唱, 遇到颱風也不放棄，她在網路上募資發片, 直到第二張專輯《夜空裡的光》後才廣為人知。小魏的家族親友當時並不了解她沒錢發片的窘境，「那時候真的是有空就去唱，不管天氣怎麼樣，只有一個人聽歌我也很認真的唱，如果不是因為夥伴的打氣，我也不會想到要募資出片。」

〈他從不掙扎〉這首歌曲是小魏在街頭走唱時遇到的真實故事，當時一位常來聽歌的學生分享自己想當動畫師卻遭到父母親友反對，讓小魏有感而發寫下了這首歌，她說：「我有一些不懂，對於夢想的那些掙扎，是不是有很多人都放棄了，生活的消磨、周遭的聲音，都令我們卻步、害怕。如果你還是個孩子，我想成為能夠支持你的大人，支持你努力的朝夢想前進。如果你已經不是孩子，那麼，我們一起成為，願意給予支持鼓勵的大人吧。」

MV中的施柏宇和小魏一個想當演員、一個想當歌手，在還沒有為人所知之前，做任何工作都是因為堅持著夢想。兩人相識的場景是雨天，施柏宇冒雨幫忙小魏收拾器材，兩人都淋成落湯雞。MV的前半段以黑白畫面表現為夢想努力的過程，不管是挫折、失意、不被認同，都是往夢想路上的一個風景，後半段藍天大片出現，兩人再度相遇時，象徵過去的努力得到了最甜美的認可。MV後段也穿插了小魏舉辦演唱會的畫面，讓長久以來跟著小魏聽歌的粉絲都紛紛表示「真的很感動。」

最近雖然因為新冠肺炎疫情的關係，小魏窩在家裡拼命拍攝YouTube「魏嘉瑩Life」生活頻道之外，也一直在做專輯《夜空裡的光》後續的宣傳工作。拍攝〈他從不掙扎〉當天，現場工作人員則嚴陣以待，除了站在攝影機前的人之外，工作團隊全數都戴上口罩，做好消毒事項，努力工作之餘也注意健康。

魏嘉瑩（左）和施柏宇為拍攝〈他從不掙扎〉MV淋成落湯雞。（小魏工作室提供）

施柏宇和魏嘉瑩幕前雨中相遇幕後大聊追夢坎坷。（小魏工作室提供）

魏嘉瑩尚未發片前曾在街頭走唱時。（小魏工作室提供）

施柏宇為魏嘉瑩拍攝〈他從不掙扎〉MV。（小魏工作室提供）

(中時 )