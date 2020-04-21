(15:04更新內文)行政院版紓困條例修正案今已三讀通過，在母法確立更新後，接下來政院將進一步提出金額高達1500億的預算案。對此，立法院經朝野協商，同意政院若能趕在本周四提出預算案，全案將直接列入隔天立法院會的報告事項，並邀請行政院長蘇貞昌備詢。

在此之前，國民黨立委曾銘宗剛剛表示，國民黨最早提出訂定紓困特別條例，民進黨原不願意後又同意，行政院原本提出600億元特別預算，後又追加1500億元，然而朝野協商「睡個午覺後協商」，民進黨團又授權行政院得視疫情追加2100億元，抨擊決策粗糙誇張，國民黨團嚴厲譴責，呼籲蔡政府盡速執行紓困，讓超過146萬家中小企業，900萬名勞工遭受疫情後遺症降到最低，共同度過難關。

國民黨團首席副書記長林奕華在三讀後說，國民黨不反對打開財政紀律天花板，但反對打開後空白授權，依照目前紓困方案，政府挹注最多的預算是利息補貼與貸款，然而申請手續繁複且僧多粥少，使得多數民甕無法獲得幫助，在無薪假人數破1萬5千人當下，提醒行政院滾動檢討紓困方案，拋開意識形態，採納排富發現金給人民的建議。

時代力量黨團總召邱顯智指出，國防部至今沒有編列一毛錢購置防疫物資，希望紓困修正案通過後，國防部與其他部會都能夠真正超前部署，補足該買的設備，對於三讀條文授權給行政院得視疫情追加2100億元特別預算，未通過需報經立法院同意的規定，非常遺憾。

立法院今天中午通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案，將特別預算從原先600億元額外追加1500億元，讓總預算達到2100億。如今，在母法確立後，將由行政部門依此上限，進一步提出具體的預算案。

在朝野均同意盡快通過紓困預算的基礎上，立法院在昨天由院長游錫堃召集朝野協商，各黨團同意行政院若能在本周四通過紓困預算案，並送至立法院，那麼，全案無須再等到下周二的程序委員會排案，在本周五就能列入院會報告事項。

朝野也同意，當天也將邀請行政院院長、主計長、財政部部長及相關部會首長列席報告預算案內容並備質詢，且議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

此協商結論經今日立法院會宣讀後，在朝野沒有異議的情況下已順利通過。

(中時 )