美國史上最大宗校園詐騙案真實改編，由新銳導演柯瑞芬利執導，「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）、奧斯卡最佳女配角艾莉森珍妮（Allison Janney）與《愛爾蘭人》雷羅曼諾（Ray Romano）主演的電影《壞教育》，片商於今（21日）發佈正式預告，休傑克曼與艾莉森珍妮兩大金牌卡司互飆演技，分別飾演將羅斯林學區發展成全美第四名黃金學區的總監與副總監，但對教育熱忱的兩人卻被學生揭露他們涉嫌長達十年、吸金3億台幣的詐騙案。

《壞教育》休傑克曼演技再創巔峰。

導演柯瑞芬利透露預告中艾莉森珍妮拿出三明治逗弄正在節食的休傑克曼，那段對話完全是即興演出，他說：「他們把劇組隨手準備的三明治變成關鍵道具，其實他們才剛認識，感覺卻像幾十年的老朋友一樣。」精湛演技更獲權威媒體〈Variety〉讚賞：「休傑克曼演技再創巔峰，艾莉森珍妮生涯最精彩演出！」

好萊塢巨星休傑克曼與金獎女配艾莉森珍妮在電影《壞教育》中多層次演技備受好評，導演柯瑞芬利表示：「艾莉森珍妮從喜劇變成悲劇角色，而休傑克曼更從教育之神跌到凡間成了充滿私欲的人，他們瞬間轉換的演技讓全劇組都驚呆了！」

艾莉森珍妮更坦言：「我和休傑克曼同台演出的夢想終於成真了。」她更表示休傑克曼每個星期五都會幫所有劇組人員買樂透彩券，她說：「他就是『好好先生』的代表，我都想偷他的點子拿來用了。」原來休傑克曼在好萊塢拍第一部電影時，劇組有將近300名工作人員，但他完全叫不出大家的名字，他說：「我比較喜歡團隊的感覺，所以我發起了每週幫所有人買彩券的習慣，一週至少有一天能跟每個工作人員稍微說點話。」後來就算休傑克曼在買彩券那天沒有戲拍，副導演還會特地打電話叫他來探班，而休傑克曼也將這個習慣實踐到了他每一份工作中，讓所有與他合作過的人都倍感溫馨。《壞教育》將於4月30日五一連假搶先全球在台上映。

正式預告：

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(中時電子報)