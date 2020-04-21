友達(2409)今天表示，與錼創攜手發表高解析度柔性Micro LED顯示技術，雙方各自發揮在面板與LED技術上的專長，共同開發出領先全球的9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器，具備全球最高228 PPI畫素密度。

這次9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器，採用LTPS背板驅動技術，使每個像素均可獨立驅動發光，以高速巨量移轉技術將多達550多萬顆小於30um的Micro LED成功轉植到LTPS塑膠背板上，達到228 PPI超高畫素密度。

該款先進的Micro LED顯示面板，可實現精細的高動態對比表現及高飽和的絢麗色彩，在高亮度下亦具備高耐候特性，特別適用於講求信賴性與設計感的未來車載顯示器。其柔性高可撓曲的特點，亦適用於穿戴、消費等多元應用，為Micro LED顯示技術開創更多應用的可能性。

(時報資訊)