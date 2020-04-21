立法院今日下午續審《新冠肺炎防治及紓困振興特別條例》，而國民黨團所提出，包括要求行政院1個月內提出勞工評估報告、1周內建置紓困特別預算經費網站等4項附帶決議，在綠營人數優勢下，經表決後通通遭到封殺。

國民黨團所提出第1項附帶決議，要求在確保國內篩檢量能足夠情況下，針對所有入境人員採取全面普篩，一旦發現確診陽性，立即隔離並集中檢疫、管理，將疫情阻絕於境外，補足防疫破口。然此案在表決後，以國民黨贊成33人，民進黨反對58人的情況下，本項附帶決議不通過。

國民黨團第2項附帶決議，要求行政院國發會提出新冠肺炎對國內產業、勞工衝擊影響評估報告，在1個月內送至立法院。最終國民黨贊成28人，民進黨反對59人的情況下，本案也不通過。

國民黨團第3項附帶決議，要求行政院各機關應於1周內建置新冠肺炎特別紓困預算執行預算資料專屬網站，並每周更新，以利全民監督。最終國民黨贊成30人，民進黨反對59人的情況下，本案不通過。

國民黨團第4項附帶決議要求，疫情指揮中心為應變處置措施而蒐集、應用、處理個資，對特定職業身分者加以註記，應於3日內集、註目的取消時，以書面或簡訊主動告知當事人，保障人民權益。最終國民黨贊成28人，民進黨反對59人的情況下，本案不通過。

(中時 )