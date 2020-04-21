為提供消費者更豐富、便利的優食選擇，Uber Eats 與台灣連鎖餐飲領導品牌王品集團攜手合作，網羅王品旗下17個品牌、200多家餐廳、超過353道美味料理，包含93道王品獨家設計外送美味，都可在 Uber Eats App 上點得到。4月23日至29日期間，也將推出訂單滿$499折$100元的體驗活動，開創外送新食代！

Uber Eats 指出，自家的經營理念與王品集團的品牌精神不謀而合，在王品集團九個月作戰準備期中，Uber Eats 攜手合作貨運業者特別建立團隊，前期著重建立對於外送業的前景與挑戰認知，後期則針對訂單、營運效率與追蹤、客服與顧客滿意各層面建立共識與指標，甚至設置專門上架團隊，以5倍速效率，於一個月內協助王品集團旗下17個品牌、共200間店快速上架至平台，並為餐廳營運人員舉辦多場訓練工作室，以演練線上平台操作和狀況排除。Uber Eats 也透過平台消費軌跡和美味數據分析，幫助王品集團精準掌握需求，研發適合外送市場的餐點，促成了上線即能提供93道獨家設計的外送餐點。

21日起消費者在 Uber Eats 上，即可輕鬆享受王品集團旗下17個品牌的優質餐點，包含王品、夏慕尼、西堤、Su/food、hot 7、原燒、陶板屋、藝奇、品田牧場、青花驕、聚、石二鍋、薈麵點、莆田、沐越、享鴨及丰禾日麗，多元豐富的料理將滿足個人、大小家庭、聚會等各種用餐情境的需求。疫情期間，從店內到外送採用口罩、清潔液、測量體溫等防疫措施嚴格把關安全。

(科技)