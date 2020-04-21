昨天彰化一名就讀另所高中的男學生，因為追求被害女學生未果，竟持刀翻牆進入員林高中，朝被害蔡姓女學生左肩猛刺，所幸被害女同學經治療無大礙。（吳建輝攝）

昨天發生在彰化員林高中的校園喋血案，一名就讀另所高中的男學生，因為追求被害女學生未果，竟持刀翻牆進入校園，朝被害蔡姓女學生左肩猛刺，所幸被害女同學經治療無大礙，而行兇的男學生，當場遭逮後，警方帶回偵訊，並依殺人未遂、傷害等罪嫌移送彰化地檢署，彰化檢方漏夜偵訊，最後依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，向彰化地院聲請羈押，21日下午1點05分裁定收押。

這起校園砍人事件發生在20日下午4時許，校方指出，凶嫌翻牆進入學校後，直接衝向女學生所在的教室行凶，女學生左肩膀遭刺傷、男學生也當場被擒，凶嫌與被害女學生為國中同學，男學生因愛慕對方許久、告白卻遭到拒絕，才懷恨引發殺機。

襄閱主任檢察官葉建成表示，目前全案正積極調查當中，詳細的犯案動機還有待調查釐清，而兇嫌已經年滿18歲，所涉犯殺人未遂、恐嚇與傷害罪嫌重大，並有再犯之虞，因此向彰化地院聲請羈押，21日召開羈押庭審理後，裁定收押。

(中時 )