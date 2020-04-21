新北市餐飲業職業工會受理會員申請補助。（新北市勞工局提供）

勞動部20日公告受理「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，自營作業者及無一定雇主的勞工可就近向所屬工會提出申請，首日受理申請的職業工會即收到爆量申請案，新北市勞工局長陳瑞嘉今（21）日上午特別到新北市餐飲業職業工會及新北市旅館商業同業公會了解工會受理紓困補助情形，傾聽第一線遇到的問題。

陳瑞嘉一行人走進新北市餐飲業職業工會，即見電話不斷，工會人員表示，昨天上路首日，工會從上午8點開始，就接到很多洽詢電話，主要是查詢投保金額是否符合申請資格。下午餐飲業休息時間開始湧進大量人潮，整天下來收到1139件申請案。

工會幹事黃顯宗說，實在太多了，下午4點到5點還收到幾百件，所以最後只能上傳了1007件到勞保局。

餐飲工會副理事長唐龍哲表示，目前工會會員約有1萬8000名，工會基本上肯定政府看到無一定雇主的自營作業者，紓困措施也確實會幫助到勞工，不過設定投保薪資2萬4000元以下，造成約半數會員被排拒在外，例如會員確實受到疫情影響而生活困難，卻因為接近退休年齡投保薪資調高，「級距才高出2000塊就沒辦法申請，這樣很不公平！」，希望政府放寬資格。

此外，部分會員反映，因有債務屬於警示帳戶無法入帳，希望由勞保局開立支票，避免紓困款項遭到扣除。

陳瑞嘉表示，投保薪資不能完全反映受疫情影響的程度，由於勞工紓困補助資格用投保薪資作為門檻，反而讓許多投保薪資較高、比較有經濟需求的勞工，沒辦法納入保護範圍，建議中央可將「實際受到疫情影響」納入政策思考。

隨後陳瑞嘉前往旅館服務人員職業工會，工會理事長李鴻龍表示，旅館工會規模較小，會員人數386人，因為投保門檻造成申請人數較少，希望中央能夠放寬，另外受到疫情影響導致住房率下降，也讓工會會員擔心工作權。陳瑞嘉允諾會把相關意見向中央反映。

(中時 )