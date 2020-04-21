台南善化區的南科贊美酒店推出「贊美快速購」服務及限量港式便當，有100元的港式燒臘、港式番茄牛肉燴飯、港式沙茶豬肉燴飯，及90元的港式咖哩雞肉燴飯4款，供不應求。（南科贊美酒店提供／劉秀芬台南傳真）

受新冠肺炎疫情影響，民眾進入餐廳用餐的意願降低，位於台南善化區的南科贊美酒店為服務消費者、開闢新財源，20日推出了「贊美快速購」服務，顧客在酒店門口就可購買，首日早、晚限量20個港式便當，都在1小時內售罄。

南科贊美酒店表示，因應疫情，上月推出虹橋港式飲茶商務便當，有220元富貴雙拼、250元的贊美三拼兩種選擇，服務善化區、南科園區、山上工業區等公司行號，並提供外送服務，受到很大好評。

為了服務一般民眾，區分客源，贊美酒店再推出高CP值港式便當，有100元的港式燒臘、港式番茄牛肉燴飯、港式沙茶豬肉燴飯，及90元的港式咖哩雞肉燴飯4款，皆為酒店星級港式主廚當日現做，料多實在，其中燴飯以金黃蛋炒飯取代白飯，吃過的民眾大讚與港式料理搭起來更美味。

贊美酒店同時推出「贊美快速購」服務，在酒店大門口設立快閃店舖，讓來購買便當的客人不用繞到餐廳內，下車3分鐘即可購餐、取餐。首日開賣時，中午限量的港式便當即於1小時內售罄，晚上更是10分鐘完售，更陸續收到許多詢問或預訂的電話，受歡迎程度出乎意料。

贊美酒店表示，因為今日前往排隊的客人太多，師傅不忍消費者白跑一趟，馬上趕工多作了數十個便當，所以希望消費者盡量先預訂，以免向隅，酒店也會開會討論是否要增加現場銷售的便當數量。

(中時 )