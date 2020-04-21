衛福部長陳時中21日宣布，新增3例確診，為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊實習生及軍人。國內累計425人確診，217人解除隔離。

指揮中心表示，案423為20多歲男性（實習生），於3月30日出現嗅味覺異常，因與案396、397同艙間，4月18日主動通報衛生單位後就醫，一採結果陰性，20日進行二採，於今日確診。

案424為30多歲女性（軍人），約自4月5日出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常症狀，航行期間症狀改善，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，因一採陰性，20日進行二採，於今日確診。案425為20多歲男性（軍人），3月23日出現流鼻水、發燒、頭痛症狀，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，於今日二採並確診。

指揮中心指出，本起群聚事件截至目前共27人確診，衛生單位現已掌握接觸者共349人，其中187人為居家隔離對象，162人為自主健康管理對象。指揮中心將持續針對個案下船後的公共場所活動足跡調查，並公布上網，再次提醒民眾若曾於相關時段及地點活動，應自主健康管理14天，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。

敦睦艦隊確診者下船後的公共場所足跡一覽：https://bit.ly/2xyUgs3

(工商 )