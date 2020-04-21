蘋果平價新機iPhone SE傳出預購火爆，交貨日得延後一周左右。不過，IDC指出，這款新機的銷售目標主要還是以iPhone 6和7系列的用戶為主，對於同級Android手機用戶較無吸引力。

外媒報導，IDC認為，新iPhone SE的目標消費者非常明確，與價格相當的Android產品競爭相當激烈。

IDC指出，iPhone 6和7系列的手機生命週期超長，在近5年的蘋果手機出貨量佔據非常大的比重，累積了大量用戶，而2020年的新iPhone SE與前一代手機外觀相似，這群舊機用戶將會使用得更習慣，同時該新機晶片、系統大幅升級，有望激勵這類用戶的換機意願。

不過，對於同級的Android用戶來說，他們已經習慣使用大螢幕以及多鏡頭，蘋果這款平價新機恐怕沒有太大的吸引力。

產業鏈人士看好，新iPhone SE有機會成為蘋果2020年的重要成長動能，為約1億的iPhone 6系列用戶提供最佳的換機選擇，從目前的訂單投放來看，估計新iPhone SE備貨至少4千萬支，且不排除後續加單的可能性。

(中時電子報)