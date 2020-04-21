國民黨主席江啟臣昨晚在國際民主聯盟（IDU）的防疫線上會議中，與來自60幾個國家的100多位政治人物共同討論國際防疫工作，並進行專題報告。江啟臣表示，除了宣傳台灣全民努力的防疫成果，他更直接表達國際衛生組織（WHO），不應該排除中華民國。

江啟臣昨晚9時受國際民主聯盟之邀，以網路研討會的形式，與其他5 位與會成員共同討論民主國家如何應對新冠病毒疫情，包括前澳洲總理艾伯特、奧地利歐盟事務部長艾茲達德勒、美國企業研究所研究員戈特利伯、英國貿易政策次長漢茲、美國藥品研究及製造商協會執行副總裁莫希齊茨基。而參加研討會者，有超過150名的國際民主聯盟成員及其代表。

江啟臣除了宣傳台灣全民努力的防疫成果，也直接表達國際衛生組織，不應該排除中華民國。透過參與世界衛生組織，更能夠分享台灣防疫經驗，對提升世界公共衛生水平，作出實質的貢獻。

國際民主聯盟主席加拿大前總理哈伯，在會議中也應允，將與 IDU政黨會員，一同討論協助台灣參與世界衛生組織。

江啟臣說，醫療是普世價值，台灣參與世界衛生組織，更是人權議題，不能成為國際政治的角力場。台灣的防疫經驗與傑出的公衛環境，有助於國際公衛發展。未來不論任何政黨執政，參與WHO是不分朝黨派的共同目標，更是國人一致努力的方向。

(中時 )