海軍敦睦艦隊高雄有9人染疫，高雄市長韓國瑜今天表示，744位官兵中扣掉24位已確診，350位戶籍在高雄，當中有92人表示因「未接獲上級指示」，拒絕配合市府進行疫調，特別拜託中央協調國防部配合。高雄衛生局表示，若拒絕疫調，可依法最重罰30萬。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，早上看到相關政府說疫調的事情，和他昨天說的事情類似，疫情調查是執行公務的行為，希望由相關有公權力的公務員執行。

陳時中表示，高雄市遇到軍中弟兄不配合，他已經跟高雄市溝通，他們違反傳染病防治法43條予以處分，他們用電話作疫情調查恐怕會衍生相關問題，因此希望公務員去也會請集中檢疫所的人配合，我前幾天也下過命令，希望檢疫所在沒有確定身份時不要回答問題，避免隱私洩露。

高雄市為了讓疫情有更多了解疫情調查是地方職權，但表明身份親自去我會請集中檢疫所配合。

(中時 )