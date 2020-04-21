交通部觀光局祭出人才培訓計畫，自3月起各公協會陸續開課，但有民宿業者反應，參加人才培訓就不能申請勞動部的生活津貼，所以退訓。觀光局今日澄清，觀光局的人才培訓與勞動部充電再出發性質相同，只能擇一請領，但與勞動部生活津貼性質不同，且抽樣調查並未有人因此而退訓。

觀光局轉型培訓費是因應重大疫情對觀光產業影響，補助公協會舉辦短期培訓課程，為產業復甦所需轉型做準備，給予參訓員工每小時158元、每人全期可參訓120小時，共計18960培訓費，與勞動部「充電再出發訓練計畫」訓練津貼性質相同，二者應擇一請領，不得重複。

另外，觀光局補貼民宿營運損失、降低所受衝擊，給予一般民宿5萬元紓困補貼，與勞動部「自營作業者及無一定雇主之勞工」規劃每月1萬元，計3個月，一次發給3萬元之補助，性質相同，二者應擇一請領，不得重複請領。

觀光局表示，經洽詢各民宿協會，得到的回應是沒有人退訓，就算退訓也是因為120小時的時數已滿；人才培訓原規劃6個月，每人每期可參加120小時，但因僧多粥少，培訓課程難搶，為了讓更多人能上課，觀光局修正「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，改為每人只能上120小時的時數限制。

(中時 )