第三班定點返台專案航班，即湖北類包機昨(20)日晚間8點03分由上海浦東起飛，搭載231名旅客及14名機組員，於晚間9點21分返抵桃園機場。其中2人有症狀送醫，1名成人發燒，另1名孩童是上機前3天有症狀，有喉嚨嘔吐現象，由家長陪同，故共3名旅客送負壓隔離病房進行採檢，疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，採檢結果已知3名都是陰性。

石崇良也表示，此次類包機回台，其中有38位12歲以上孩童，最高齡者則為90歲，另有1名孕婦，除了3名送醫採檢者，其餘均安排搭車前往新竹湖口檢疫所。

(中時 )