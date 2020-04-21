第3班湖北類包機抵台 3人有症狀採檢陰性 14:412020/04/21 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 類包機抵台資料照。(圖/中央流行疫情指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第三班定點返台專案航班，即湖北類包機昨(20)日晚間8點03分由上海浦東起飛，搭載231名旅客及14名機組員，於晚間9點21分返抵桃園機場。其中2人有症狀送醫，1名成人發燒，另1名孩童是上機前3天有症狀，有喉嚨嘔吐現象，由家長陪同，故共3名旅客送負壓隔離病房進行採檢，疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，採檢結果已知3名都是陰性。 石崇良也表示，此次類包機回台，其中有38位12歲以上孩童，最高齡者則為90歲，另有1名孕婦，除了3名送醫採檢者，其餘均安排搭車前往新竹湖口檢疫所。 (中時 ) #類包機 #有症狀 #3名 #採檢 #陰性 也許您會感興趣 推薦閱讀 無症狀患者 兩次陰性才可出院 04:092020/04/17 焦點新聞 武漢類包機 2班滿載460人 04:102020/04/17 生活新聞 專家觀點／今明如再零確診 社區傳播過首關 新一波挑戰 嚴防無症狀感染 01:052020/04/18 生活新聞 採檢744名軍人 創下最大採檢規模紀錄 14:552020/04/19 生活 邊上班邊抗疫 習慣疫情常態化 04:102020/04/20 焦點新聞 艦隊加類包機 檢疫所爆大量 04:102020/04/20 政治要聞 敦睦艦隊召回744人採檢只花1天半 指揮中心：最大挑戰 07:512020/04/20 生活 大腸癌篩檢免出門 北市健康中心郵寄採檢管到家 12:392020/04/20 生活 磐石艦公布疫調結果 居家隔離者達177人 16:422020/04/20 生活 我駐帛琉使館館員 明起進行採檢 20:452020/04/20 政治 生活熱門新聞 直播》磐石艦再增3確診 累計27名海軍官兵染疫 - 生活 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 新加坡疫情失守 網嘆：這原因讓台灣人瞬間尷尬 - 生活 「未獲上級指示」92位海軍拒疫調！高市府：最重罰30萬 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。