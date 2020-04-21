敦睦艦隊再增3例 1例為台南人黃偉哲憂疫情擴大 14:502020/04/21 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南新增1例，黃偉哲憂疫情擴大(圖/曹婷婷攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敦睦艦隊磐石艦疫情再擴大，今天傳出新增3例，台南市長黃偉哲視察封館消毒後今天重新開業的新光三越新天地，他透露，台南未來２周沒有鬆懈本錢，防疫專線昨天接獲400多通相關諮詢電話，顯見民眾恐慌心態，他也坦言，擔憂後續可能有相關個案發生，下午2點中央流行疫情指揮中心揭曉後，今天新增3例當中，並未傳出有官兵女友確診消息，不過新增3例當中有1例是台南人。 (中時 ) #今天 #疫情 #台南 #敦睦 #敦睦艦隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫優等生何必跟放牛班起鬨 04:102020/04/17 時論廣場 專家：陸經濟將呈 NIKE型緩慢復甦 04:092020/04/18 財經要聞 海軍敦睦艦隊疑1官兵確診 高市衛生局證實接獲通報 13:002020/04/18 社會 敦睦艦隊傳確診 除參謀總長黃曙光外、海軍司令也須自主管理 15:282020/04/18 政治 新聞透視》美有前車之艦 防疫不能鐵齒 04:102020/04/19 生活新聞 新增21人確診 確診者無宜蘭縣旅遊史 19:122020/04/19 生活 敦睦艦隊確診者1人在嘉義 嘉義台南趴趴走兩天 23:222020/04/19 生活 敦睦艦隊24人確診 陳時中：現在很緊張… 04:102020/04/20 財經要聞 磐石艦有額外行程？吳斯懷嗆國防部搞清楚這點：最遲中午前說明 09:592020/04/21 政治 不滿只叫海軍副司令道歉 段宜康嗆：想拿塑膠臉盆擋子彈嗎 11:372020/04/21 政治 社會熱門新聞 敦睦艦隊疫情擴大？傳出台南官兵女友先後烏龍確診 - 社會 高雄派出所中鏢！磐石艦確診官兵來報案 8警隔離 - 社會 - 旺報 疫情若持續爆發 黃偉哲：不排除取消五一連假甚至封城 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 白晰帥醫染新冠面目全非 皮膚發黑如翻版譚德塞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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