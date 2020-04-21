敦睦艦隊磐石艦疫情再擴大，今天傳出新增3例，台南市長黃偉哲視察封館消毒後今天重新開業的新光三越新天地，他透露，台南未來２周沒有鬆懈本錢，防疫專線昨天接獲400多通相關諮詢電話，顯見民眾恐慌心態，他也坦言，擔憂後續可能有相關個案發生，下午2點中央流行疫情指揮中心揭曉後，今天新增3例當中，並未傳出有官兵女友確診消息，不過新增3例當中有1例是台南人。

(中時 )