海軍爆發感染新冠肺炎，軍方說法「擠牙膏」，引發不少質疑聲浪，今（21）日中央流行疫情指揮中心出席官員名單，竟不見國防部人員出席。對此，網友狠酸，「說了第一個謊，就要更多謊來補」。

18日疫情中心公布敦睦艦隊3名官兵確診，隔日又新增21人確診，今則增加3例確診，累計27例確診。目前感染源仍不明，不過今日國防部與海軍，卻未派人參與中央流行疫情指揮中心記者會。

網友認為，國防部人員每天說法不一，不曉得是故意說謊、刻意隱瞞，還是資訊錯誤，現在最需要國防部出來說明的時刻，事主完全不在現場。「國防部部長跟參謀總長不出來講清楚，今天為何缺席又為何提供錯誤訊息？這不是道歉可以解決的事情」。

（圖／摘自PTT）

其他人則表示「全員逃走中？」「可憐哪」、「404揹鍋仔not found」、「笑死 這很國軍」、「大概是想統一好說詞再出來，畢竟最近一直說謊被抓包」、「記者一問就被釘在牆上了」。

(中時電子報)