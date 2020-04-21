在全台全力對抗新冠肺炎疫情之際，另一種存在於牛、羊身上的新興病原已悄悄出現。國立中興大學有感於日本、南韓與大陸相繼成為「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」疫區，2年來針對放牧型態牧場做監測調查，果真在牛與羊樣本中偵測該病毒核酸，顯示病原確實已在台灣現蹤跡，呼籲民眾到山區應注意。

中興大學獸醫學院教授徐維莉指出，SFTS致病原為白纖病毒科的病毒（SFTSV）、屬於人畜共通疾病，其傳染媒介為「蜱」，一般受感染者可能出現發燒、血小板及白血球減少情況，若嚴重更可能有出血傾向或瀰漫性血管內凝血異常，近年來在亞洲地區被發現，國內已於15日將其新增為第四類法定傳染病。

為有效防範，興大從前年開始針對放牧型態牧場做監測，果然在牛、羊樣本中發現SFTS病原與抗體，顯示該病毒已入侵台灣。研究團隊指出，根據台灣採得的SFTSV核酸序列做比對，發現與日本流行病株相近，且目前發現台灣反芻動物、蜱蟲以及人受感染的SFTSV核酸序列屬於不同基因群，由此推估其有多種形態。

SFTS是於2009年在湖北首度發現，之後日本及南韓、越南陸續有確診病例，台灣則是去年11月出現首例確診，研究團隊指出，因該患者沒有出國史、但常在山區活動，呼籲民眾到山區要穿長褲、鞋襪，避免遭蜱蟲叮咬；未來也將針對病媒昆蟲持續監測。

(中時 )